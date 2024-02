Skąd pochodzą polscy celebryci?

Z pewnością wielu z Was zadaje sobie to pytanie. Z racji tego, że przyzwyczailiśmy się już, że Warszawa jest centrum dowodzenia w polskim show-biznesie, to jednak należy pamiętać, że każdy z nich stawiał kiedyś pierwsze kroki na swojej ścieżce do kariery. Dlatego wiele znanych osób, by móc się rozwijać, musiało przyjechać do stolicy.

Tym samym postanowiliśmy przygotować pulę pytań, dotyczących pochodzenia polskich celebrytów. Czy jesteś pewny, gdzie dawniej mieszkał Michał Szpak lub skąd pochodzi Edyta Górniak? A może jednak ktoś z naszej listy pochodzi z Warszawy? Spróbuj rozwiązać nasz quiz i dowiedz się, ile wiesz o znanych osobach. Powodzenia!

Quiz. Czy wiesz skąd pochodzą polscy celebryci? Pytanie 1 z 10 Gdzie urodził się Kuba Wojewódzki? W Koszalinie W Warszawie W Sopocie Dalej