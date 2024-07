Pieski to słodkie stworzenia. To nasi przyjaciele. W języku polskim mamy bardzo dużo nawiązań do tych domowych zwierzaków. Kilka przysłów porównuje nasze życie do życia psiaków. Ale czy prawdziwie? Nie zawsze!

Mamy dla Was quiz, w którym możecie sprawdzić, ile znacie powiedzeń związanych z psami. To nie będzie łatwy test. Sprawdźcie!

Quiz. Czy znasz te przysłowia związane ze zwierzętami?

Quiz. Czy znasz te przysłowia związane ze zwierzętami? Pytanie 1 z 9 „Pogoda pod psem” oznacza, że jest: zimno i deszczowo sucho i upalnie ciepło i słonecznie śnieżnie i mroźno Dalej