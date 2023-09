Quiz. Czy znasz wzrost polskich aktorów? Kto jest najwyższy, a kto najniższy? 10/12 to super wynik

Będzie to quiz z wariantem odpowiedzi a, b, c lub d. Tylko jednak odpowiedź jest prawidłowa. Przed Wami 12 pytań, gdzie pytamy o wzrost znanych aktorów. Czy wiesz, kto jest najniższym, a kto najwyższym polskim aktorem lub aktorką? Ile centymetrów mierzy Jacek Braciak, a ile Wiktor Zborowski? Jeśli to wiesz, to quiz powinien być dla ciebie bardzo prosty. Dobrej zabawy!

Wzrost polskich aktorów Pytanie 1 z 12 Ile wzrostu ma Wiktor Zborowski? 202 cm 197 cm 192 cm 187 cm Dalej