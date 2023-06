i Autor: AKPA Pszczółka Maja

QUIZ. Czyim głosem oni mówili? Rozpoznaj gwiazdy, które użyczyły głosu postaciom animowanym

Czy wiecie czyim głosem mówiła pszczółka Maja? A może rozpoznajecie charakterystyczny tembr Shreka? Jeśli tak, to mamy dla was quiz. Postacie animowane mają swoje miejsce w naszych sercach. Czasami trzeba jednak mieć niezłe ucho, by rozpoznać, kto użyczył swojego głosu bohaterom bajek. Dobry dubbing może wykreować wspaniałą postać, a polscy aktorzy są często mistrzami tej sztuki. Czy wiecie, kto dubbingował te postacie?