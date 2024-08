Krzysztof Ibisz, Tomasz Kammel i Hubert Urbański przez lata byli twarzami Polsatu, TVP i TVN. Lata lecą, a bez nich ciągle trudno bez nich wyobrazić sobie telewizję w Polsce. Mimo że na początku 2024 roku drugi z prezenterów stracił pracę w TVP, dla widzów pozostaje ikoną telewizji publicznej. W TVP długo pracował także Krzysztof Ibisz. Do telewizji Polsat trafił w 2000 roku i do dziś czuje się tam, jak u siebie w domu. Mało kto pamięta, że w TVP epizod miał także Hubert Urbański. Było to jeszcze przed tym, gdy zaczął prowadzić teleturniej milionerzy w TVN. Potem wrócił do TVP. O Polsat z kolei zahaczył Tomasz Kammel. Jakie programy prowadzili Krzysztof Ibisz, Tomasz Kammel i Hubert Urbański? Rozwiąż nasz Quiz. Ibisz, Kammel czy Urbański? Kto to prowadził? Polsat, TVP, TVN.

Quiz. Ibisz, Kammel czy Urbański? Kto prowadził ten program? Polsat, TVP, TVN Pytanie 1 z 15 Na początek banał. Teleturniej "Milionerzy" w TVN prowadził: Krzysztof Ibisz Tomasz Kammel Hubert Urbański Dalej

