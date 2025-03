Kora zmarła niemal siedem lat temu. Pamięć o niej jednak jest ciągle żywa. W piątek, 28 marca, TVP wyemitowała specjalny koncert ku czci wokalistki grupy Maanam. Wzięło w nim udział mnóstwo znakomitych artystów. Beata Kozidrak natomiast obecnie ma przerwę w występach, która spowodowana jest chorobą. Wszyscy czekają na powrót gwiazdy zespołu Bajm... Fani marzą o tym, by iść na koleje występy z udziałem Beaty Kozidrak. Niektórzy twierdzą, że wśród młodych polskich gwiazd nie ma postaci takiego kalibru jak wokalistki zespołów Maanam i Bajm. Jedno jest pewne - szlagiery, które śpiewały Beata Kozidrak i Kora, są nieśmiertelne. "Szklanka wody", "Józek nie daruję Ci tej nocy", "Boskie Buenos", "Kocham Cię, kochanie moje", "Dwa serca, dwa smutki", "Nie ma wody na pustyni", "Po prostu bądź", "Luciolla", "Piechotą do lata" czy "Wyjątkowo zimny maj" - to tylko niewielka część z nich. Pamiętasz, która artystka śpiewała dany utwór? Rozwiąż QUIZ. Kora czy Beata Kozidrak. Kto śpiewa te szlagiery? "Biała armia", "Boskie Buenos", "Józek". Stworzyliśmy 20 pytań, a w każdym z nich do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Jedna jest poprawna.

QUIZ. Kora czy Beata Kozidrak. Kto śpiewa te szlagiery? "Biała armia", "Boskie Buenos", "Józek" Pytanie 1 z 20 "Józek, nie daruję ci tej nocy" to kawałek, który śpiewa: Kora Beata Kozidrak Następne pytanie