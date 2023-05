QUIZ. Kto to śpiewał - połącz w pary hity polskiej piosenki i wykonawców. Radiowe przeboje sprzed lat nie mają przed tobą tajemnic? Sprawdź!

Tak wygląda córka gwiazd "Ojca Mateusza". To skóra zdjęta z ojca czy z mamy? Internauci podzieleni

Wielu z nas te przeboje przywiodą na myśl wspomnienia z czasów młodości. Muzyka pozostała w naszych sercach, melodie kołaczą się w głowie. Wystarczy kilka pierwszych taktów, by zacząć nucić, a może nawet podrygiwać w ulubionym rytmie. Rozpoznajemy je po jednej nutce, podkręcamy głośność w radiu czy tv i... czasem zastanawiamy się: kto to śpiewał? W naszym quizie sprawdzicie, jak dobrze znacie polską muzykę rozrywkowa lat minionych. Do dzieła. Idziemy po komplet punktów!