Nie uwierzycie w to

Serial "Matki, żony i kochanki" premierowo pojawił się na antenie TVP w 1996 roku. Nakręconych zostało dwanaście odcinków. Produkcja jednak tak mocno trafiła w gusta widzów, że zdecydowano się nakręcić kontynuację. Ostatni premierowy odcinek drugiej serii serialu "Matki, żony i kochanki" pokazany został w TVP 1 listopada 1998 roku. Mimo tego, że fani domagali się kolejnych części produkcji, te nigdy nie zostały nakręcone. Serial "Matki, żony i kochanki" charakteryzował się ciekawą fabułą i znakomitą obsadą. Grali w nim świetni aktorzy z różnych pokoleń. Część z nich już nie żyje, m.in.: zmarła ostatnio Elżbieta Zającówna, Krzysztof Kiersznowski, Gabriela Kownacka i Jan Nowicki. W serialu TVP występowali także: Anna Romantowska, Małgorzata Potocka, Grażyna Wolszczak, Małgorzata Foremniak, Andrzej Grabarczyk, Paweł Wawrzecki, Jacek Borkowski czy Tomasz Stockinger. Pamiętasz kogo grali? Rozwiąż QUIZ "Matki, żony i kochanki". Dopasuj aktora do postaci. Zającówna, Kownacka, Wawrzecki, Borkowski.

QUIZ "Matki, żony i kochanki". Dopasuj aktora do postaci. Zającówna, Kownacka, Wawrzecki, Borkowski Pytanie 1 z 18 W serialu "Matki, żony i kochanki" Elżbieta Zającówna grała: Dorotę Hankę Marię Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.