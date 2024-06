Bajor przez lata nie założył rodziny. Dopiero teraz wyznał, co za tym stoi

Dzień Dziecka to w Polsce święto z wieloletnią tradycją. Podobnie jak w innych krajach posocjalistycznych u nas Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Tego dnia dzieci i te małe, i te średnie, a nawet te całkiem duże otrzymują prezenty od rodziców i krewnych. W szkołach w tym dniu na ogół jest laba i o nauce nikt nie myśli. Dzień Dziecka 2024 akurat wypada w sobotę, więc i tak nie ma lekcji. O swoich pociechach w ich święto pamiętają też rodzice dzieci dorosłych. W Polsce jest sporo sławnych rodziców (m.in. Katarzyna Dowbor, Krystyna Janda, Grzegorz Markowski i Krzysztof Cugowski) którzy mają sławne dzieci (m.in. Olga Frycz, Maria Niklińska, Antek Królikowski czy Bartosz Opania). Na Dzień Dziecka 2024 przygotowaliśmy specjalny quiz. Rozwiąż QUIZ na Dzień Dziecka. Dopasuj sławnego rodzica do sławnego dziecka. Grzegorz Markowski, Katarzyna Dowbor, Olga Frycz, Antek Królikowski.

QUIZ na Dzień Dziecka. Dopasuj sławnego rodzica do sławnego dziecka. Markowski, Dowbor, Frycz, Królikowski Pytanie 1 z 20 Ojcem Patrycji Markowskiej jest: Paweł Markowski Grzegorz Markowski Rafał Markowski Dalej

