Lady Pank powstał w 1981 roku. Założycielami kapeli, która odmieniła oblicze polskiego rocka, byli Jan Borysewicz i autor tekstów Andrzej Mogielnicki. Po jakimś czasie do zespołu dołączył Janusz Panasewicz. W czasach, gdy grupa zdobywała gigantyczną popularność w całej Polsce, występowali w niej jeszcze: Edmund Stasiak (gitara), Paweł Mścisławski (bas) i Jarosław Szalgowski (perkusja). Potem skład Lady Pank wiele razy się zmieniał, ale niezmiennie w zespole byli Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Mimo upływu lat panowie cały czas są w znakomitej formie i dają publice świetne koncerty. Do tego co jakiś czas nagrywają nowe przeboje. A tych mają bez liku. "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona", "Zawsze tam, gdzie Ty", "Zamki na piasku", "Stacja Warszawa", "Tacy sami", "Fabryka małp", "Mała wojna" czy "Zostawcie Titanica" - to tylko niewielka część z nich. Zdarza się jednak, że szlagiery innych grup mylnie przypisywane są Lady Pank. Sprawdź, czy rozpoznasz, która piosenka znajduje się repertuarze kapeli Jana Borysewicza. Przygotowaliśmy bardzo prosty QUIZ nie tylko dla fanów. Czy to kawałek Lady Pank? "Mniej niż zero", "Autobiografia, "Obcy", "Takie tango". W każdym pytaniu do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Jedna z nich jest poprawna.

