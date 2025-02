Tajemnica testamentu Krawczyka wyszła na jaw. Notariusz ujawnił, co muzyk powiedział o synu

Walentynki 2025

Być może nie wiecie, ale zanim święto zakochanych dotarło do Polski przemierzyło cały świat. Jak relacjonuje portal pieknowdomu.pl, od średniowiecza obchodzone było w południowej i zachodniej Europie. Z kolei nowożytne zwyczaje związane z walentynkami rozpoczęły się w latach 40. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj, pierwszą zachowaną walentynkę możemy zobaczyć w Muzeum Brytyjskim. Została ona nadana w 1415 roku przez księcia Orleanu – Karola, który uwięziony w londyńskim Tower wysłał swojej żonie kartkę z wyznaniem miłości.

Złośliwi powiedzą, że miłość możemy celebrować codziennie, jednak walentynki obchodzimy 14 lutego. Jest to czas wdzięczności za najbliższe osoby, które towarzyszą nam każdego dnia. Warto w tym okresie pokazać im, że są dla nas ważni, że ich doceniamy i że gdyby nie oni, nasze życie prawdopodobnie wyglądałoby zupełnie inaczej. Zazwyczaj 14 dzień lutego nazywamy świętem zakochanych, to nie zapominajmy że to również po prostu dzień miłości, a nie kochamy tylko naszych partnerów czy partnerki, ale także rodziców, rodzeństwo czy babcię i dziadka.

Miłość w polskim show biznesie

