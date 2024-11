Potężna wpadka w "The Voice of Poland". Baron uśmiercił żyjącego artystę

Dla młodszych Czytelników okres PRL wydaje się prehistorią. Starsi jednak doskonale pamiętają ten czas. Wielu miło wspomina Polskę Ludową z bardzo prostego powodu - wtedy byli młodzi, cieszyli się małymi radościami życia codziennego, przeżywali pierwsze miłości i bawili się na domówkach w ciasnych mieszkaniach z wielkiej płyty. Mały metraż nikomu nie przeszkadzał. Liczyło się towarzystwo i dobra zabawa. Z głośników leciały hity ówczesnych lat, m.in. śpiewane przez takich artystów jak Czesław Niemen, Jerzy Połomski czy Krzysztof Klenczon. Młodzież mniej zwracała uwagę na politykę, choć takie nazwiska jak Stanisław Kania czy Czesław Kiszczak w latach 80. znał każdy. Ocena tych polityków do dziś bywa bardzo różna. My jednak skupmy się na zabawie, która przy okazji sprawdzi naszą wiedzę. Rozwiąż QUIZ PRL. Polityk czy piosenkarz? Na rozgrzewkę Kania, Niemen, Klenczon i Kiszczak. Potem będzie nieco trudniej, ale bez przesady. Czeka nas Was dwadzieścia pytań. Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi.

QUIZ PRL. Polityk czy piosenkarz? Na rozgrzewkę Kania, Niemen, Klenczon i Kiszczak Pytanie 1 z 20 Stanisław Kania to: polityk piosenkarz Następne pytanie

