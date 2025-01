Córka Piotra Kraśki trafiła do szpitala. Są nowe informacje. "Jest słabiutka i chudziutka"

Szaruga głębokiego PRL ubarwiona była naszymi wspaniałymi piosenkarkami. Wśród nich niewątpliwie wyróżniały się m.in. Maryla Rodowicz, Irena Jarocka i Irena Santor. Któż nie nucił śpiewanych przez te znakomite artystki przebojów, takich jak: "Małgośka", "Kawiarenki", "Tych lat nie odda nikt", "Małe mieszkanko na Mariensztacie", "Nie żyje bal", "Już nie ma dzikich plaż", "Wymyśliłam Cię", "Jadą wozy kolorowe" czy "Sing Sing". Hity, które wylansowały Rodowicz, Jarocka i Santor, można wymieniać i wymieniać... A i tak by się o jakimś zapomniało.

Z trójki legendarnych wokalistek czasów PRL cały czas aktywna muzycznie jest Maryla Rodowicz, która przeżywa kolejną młodość. Z działalności scenicznej jakiś czas temu wycofała się Irena Santor. Niestety od 2012 roku nie żyje Irena Jarocka. Przed śmiercią artystka chorowała na glejaka. Pamiętasz, która z pań wylansowała dany przebój? QUIZ. Słynne piosenkarki PRL. Czyj to przebój? Rodowicz, Jarocka, Santor. Przygotowaliśmy dwadzieścia pytań. W każdym zaznaczyć należy tylko jedną odpowiedź.

QUIZ. Legendarne piosenkarki PRL. Czyj to przebój? Rodowicz, Jarocka, Santor Pytanie 1 z 20 "Małgośka" to przebój śpiewany przez: Marylę Rodowicz Irenę Santor Irenę Jarocką Następne pytanie

