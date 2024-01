QUIZ. Pytania z "Jeden z dziesięciu". Jeśli stracisz tylko dwie szanse i dojdziesz do finału, jesteś prawdziwym kozakiem

mga 11:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zapraszamy do zabawy niczym w teleturnieju prowadzonym przez Tadeusza Sznuka. W naszym quizie podobne zasady jak w "Jeden z dziesięciu", który niebawem kończy 30 lat! Na początku dwa prostsze pytania by przejść I rundę, a potem coraz cięższe zadania by wyselekcjonować finalistów. Tam co prawda nie czeka na Was aż 40 pytań, ale na pewno znajdziecie kilka, które sprawić mogą Wam spore trudności. Oczywiście tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Stań się Arturem Baranowskim portalu se.pl.