Oni zaczynali w talent show

Programy typu talent show to prawdziwa "kopalnia" talentów! Zdarza się, że na początku niepozorne, spokojne osoby, zaprezentują się w taki sposób, że już na dobre zostają w show-biznesie. Były także takie odcinki programów, gdzie jury wyjaśniły kandydatowi, że niestety "nie przechodzi dalej", ponieważ nie kwalifikuje się do dalszych eliminacji, co dla niektórych i tak było furtką do sławy. Wielokrotnie zdarzały się takie sytuacje, że oceniający w programie, nie byli zadowoleni z występu uczestnika, który w późniejszym etapie odpadł, a do dzisiaj słyszymy jego przeboje w radio.

Wielu z nas śledziło losy uczestników "Idola" lub "Szansy na Sukces". Z biegiem lat programów typu talent show przybywało. Widzowie mieli do wyboru „X-Factor”, „Must Be The Music. Tylko muzyka” lub „The Voice od Poland”. Jednak to tylko kilka przykładów takich programów!

A co z uczestnikami muzycznego show? Pamiętacie, jak zaczynali? Sprawdźcie się w naszym quize!

Quiz. Te gwiazdy zaczynały karierę w programach talent show. Zgadnij kto! Pytanie 1 z 11 "Idol": Monika Brodka Justyna Steczkowska Enej Dalej