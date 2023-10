Quiz. Te polskie filmy walczyły o Oscara. Nawet Tomasz Raczek miałby kłopot z maksymalną liczbą punktów

Przed wami wiedza o polskich filmach fabularnych ubiegających się o Oscara. Tylko nieliczne z naszych produkcji były nominowane do tej zaszczytnej statuetki. Pierwszy raz ubiegaliśmy się o to już w 1957 roku. Pierwsza polska nominacja została ogłoszona w 1963 roku. Jeśli wiesz, co to był film, to ten quiz nie powinien stanowić dla ciebie większego problemu. Zapraszamy do rozwiązania 15 pytań. Będzie to quiz z trzema wariantami odpowiedzi (a, b lub c). Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Do boju kinomaniaku!

Polskie filmy walczące o Oscara Pytanie 1 z 15 Który polski film walczył o Oscara jako pierwszy? Było to w 1957 roku Eroica Człowiek na torze Kanał Dalej