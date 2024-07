Łzy same cisną się do oczu

Na przełomie lat 90. i dwutysięcznych w Polsce powstało wiele seriali obyczajowych, które z wypiekami na twarzach oglądali widzowie. Niektóre z nich emitowane są do dziś, m.in. "Na Wspólnej" i "Na dobre i na złe". Pierwszy nadawany jest w TVN od 27 stycznia 2003, drugi - w TVP od 7 listopada 1999 roku. Przez obie telenowele przewinęło się wielu charakterystycznych aktorów, m.in. Małgorzata Foremniak, Małgorzata Socha, Renata Dancewicz, Jolanta Fraszyńska, Grażyna Wolszczak, Marian Opania, Artur Żmijewski, Mieczysław Hryniewicz, Leszek Lichota czy Krzysztof Pieczyński. Na przestrzeni lat wielu aktorów odchodziło czy to z "Na Wspólnej" TVN, czy "Na dobre i na złe" TVP, ale scenarzyści zawsze mieli oryginalne pomysły na fabułę. Pamiętasz który bohater, w którym serialu występował? Rozwiąż QUIZ. To bohater Na Wspólnej czy Na dobre i na złe? Zięba, Burski, Hoffer, Walicki.

QUIZ. To bohater Na Wspólnej czy Na dobre i na złe? Zięba, Burski, Hoffer, Walicki Pytanie 1 z 20 Grzegorz Zięba (w tej roli Leszek Lichota) to bohater serialu: Na Wspólnej Na dobre i na złe Dalej

