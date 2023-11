Tak zmieniał się Szymon Hołownia! Z "Mam Talent" do marszałka Sejmu. Gotowy scenariusz na film

Upomniała go!

Niezależnie od tego, czy preferujesz programy dostarczane przez nadawcę publicznego czy też przez którąś z komercyjnych stacji, z pewnością masz swoje telewizyjne hity. Zawsze wiesz, na którym kanale ich szukać? Wybór jest spory i nie zawsze oczywisty, a skakanie po kanałach w poszukiwaniu właściwego może kosztować nas cenne minuty ulubionej rozrywki i sporo frustracji. Sprawdź w quizie, czy wiesz, gdzie szukać ulubionych formatów. Pytamy o głośnie przeboje TVP, TVN i Polsatu, ale także cieszące się popularnością programy z TTV, Eski TV czy Zoom. Ustrzelisz komplet 13 punktów? Zapraszamy! Pamiętaj, że nie wszystkie programy, o które pytamy są jeszcze emitowane, a niektóre z biegiem lat "zmieniły barwy", zwracaj więc uwagę na szczegóły. Powodzenia!

Quiz. TVP, TVN, a może Polsat. Z jakiej stacji pochodzi ten hit? Dopasuj format do kanału! Pytanie 1 z 13 "Jaka to melodia" TVP1 TVP2 TTV Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.