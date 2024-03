Radosław Kotarski zastąpił Przemysława Babiarza w "Va Banque". Kiedy pierwszy odcinek z jego udziałem?

"Va Banque" to program, w którym uczestnicy muszą wykazać się wiedzą i refleksem. Konwencja programu zakłada podawanie uczestnikom odpowiedzi, do których muszą ułożyć pytania. Do tej pory jego gospodarzem był Przemysław Babiarz. Kilka dni temu poinformowano, że jego miejsce zajmie Radosław Kotarski. Pierwszy odcinek z jego udziałem zobaczymy już 2 kwietnia.

- Przez większość mojego dorosłego życia zajmowałem się popularyzacją wiedzy, a teraz czas wiedzą się nieco pobawić. Pamiętam dobrze, jak lata temu z wypiekami na twarzy oglądałem pierwszy „Va Banque” prowadzony przez Kazimierza Kaczora i zawsze zastanawiałem się, dlaczego uczestnicy tak brzydko piszą po swoich pulpitach. Dzisiaj wiem, że wcale nie jest to takie łatwe, nie mówiąc o tym, że już zupełnie trudne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania z tak wielu różnych kategorii - mówi Radosław Kotarski. - To dla mnie duże wyróżnienie, że zostałem zaproszony do tego programu, zwłaszcza, że wcześniej prowadzili go wybitni szermierze słowa i elegancji – dodaje nowy prowadzący.

Nie wszystkim zmiana prowadzącego się spodobała. W komentarzach na Facebooku można przeczytać wiele nieprzychylnych komentarzy. Kotarski zdecydował się zabrać głos i nawiązał do prywatnej sytuacji swojego poprzednika.

"Drodzy Państwo, ja tez bardzo lubiłem Va Banque z udziałem pana Przemka, ale zaufajcie mi, że nie wszystkie decyzje są motywowane polityką czy chęcią utarcia komuś nosa. Pan Przemek to niesamowita marka i wspaniały dziennikarz dlatego skupmy się na tym, aby życzyć mu dużo zdrowia i wysłać mu tyle dobrej energii, ile tylko potrafimy. Ściskam Was ciepło i do zobaczenia!" - napisał.

Kim jest Radosław Kotarski?

Radosław Kotarski jest twórcą programu "Polimaty" w serwisie YouTube oraz "Podróży z historią" w TVP. Jest jednym z gospodarzy "Podsiadło Kotarski Podcast". Radosław Kotarski to także autor bestsellerowych książek: "Nic bardziej mylnego", w której obala rozpowszechniane mity naukowe; "Włam się do mózgu", opisującej nowoczesne metody uczenia się oraz "Inaczej", poświęconej najskuteczniejszym sposobom na organizację własnego środowiska pracy.

Groby prowadzących i uczestników teleturniejów. Mistrzowie "Va Banque", "Jeden z dziesięciu" i "Miliard w rozumie". Niezapomniani