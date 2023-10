Agata Dąbrowska przeszła do historii "Tak to leciało!". Wcześniej dokonała tego... Doda!

Rafał Królikowski - jeśli chodzi o liczbę dzieci - został za bratem daleko w tyle. Paweł Królikowski miał dowiem z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską piątkę pociech, a jego młodszy brat (z żoną Dorotą Mirską) - dwójkę. Niedawno okazało się, że gwiazdor serialu "Ranczo" miał także nieślubnego syna. Najbardziej znanym dzieckiem Pawła Królikowskiego jest oczywiście Antek, czyli Antoni Królikowski. Co ciekawe podobną drogą zawodową idzie syn Rafała Królikowskiego, czyli brat cioteczny Antka. Okazuje się, że Michał Królikowski także jest aktorem. 21-letni mężczyzna początkowo wcale nie palił się do wykonywania tej profesji! - Starałem się tego unikać jak ognia. Aktorstwa i całego tego środowiska. Dopiero w liceum to do mnie przyszło. W gimnazjum byłem najbardziej odcięty od tego, ale na początku liceum zaczytałem się w "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza i okazało się, że w mojej szkole robią inscenizację tej powieści, więc powiedziałem, że z chęcią pomogę, ale z dźwiękiem na przykład, ale tak wyszło, że dostałem główną rolę Winicjusza - wspominał syn Rafała Królikowskiego i bratanek Pawła Królikowskiego w programie "Jacy rodzice, takie dzieci?". Tak to się zaczęło. Dziś Michał Królikowski studiuje w Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Zobacz w naszej galerii zdjęcia Rafała Królikowskiego, jego synów i brata Pawła Królikowskiego.