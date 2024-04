Przełomowe wieści z domu Rafała Maseraka. To już pewne! Chodzi o dziecko

"Drag Me Out" TVN obnażył przekonania Polaków? "Polska niestety nie jest na to gotowa"

Rafał Maserak był z Małgorzatą Foremniak, jest z Małgorzatą Lis

Rafał Masarek to prawdziwy weteran programu "Taniec z gwiazdami". Do historii show przeszła jego rywalizacja z Marcinem Hakielem o Kryształową Kulę w drugiej edycji. Maserak tańczył wówczas z Małgorzatą Foremniak, a Hakiel z Kasią Cichopek. Oba duety związały się ze sobą także w życiu prywatnym. Związek Rafała Maseraka i gwiazdy serialu "Na dobre i na złe" długo był tajny. Ostatecznie jednak relacja nie przetrwała próby czasu. Dziś to już prehistoria. Juror "Tańca z gwiazdami" o Małgorzacie Foremniak rzadko mówi, ale mniej więcej wie, co się u niej dzieje. - Obserwuję to zbyt duże słowo, ale jeśli gdzieś zobaczę, co robi, to ją wspieram - zdradził w rozmowie z Shownews.pl tancerz, który obecnie związany jest z Małgorzatą Lis. Partnerzy mają 4-letniego syna Leonarda. Wygląda na to, że niedługo chłopiec będzie miał rodzeństwo. Podobno sam się tego domaga!

Rafał Maserak o drugim dziecku. Przełomowe wieści

Przełomowe wieści z domu Rafała Maseraka i jego partnerki tancerz przekazał w rozmowie z magazynem "Twoje Imperium". Wszystko wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości na świat przyjdzie jego drugie dziecko. - Przede wszystkim chciałbym, aby nasz syn miał rodzeństwo - wyjawił. - Zależy nam z Gosią, żeby nasz syn miał szczęśliwe dzieciństwo, pełne radości, uśmiechu i dobrej zabawy. Leonard dopomina się brata lub siostry, więc nam nie pozostaje nic innego, jak spełnić jego marzenie - dodał Rafał Maserak. Przy okazji juror programu "Taniec z gwiazdami" we wspomnieniach powrócił do swojego dzieciństwa. - Wiem, co to znaczy być jedynakiem, bo sam nim byłem. Nie miałem się z kim bawić i dzielić zabawkami. Zawsze szukałem wśród kolegów kogoś, kto będzie moim "przyszywanym bratem" - zwierzył się tancerz.

