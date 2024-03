Quiz sentymentalny. Legendy "Tańca z gwiazdami". Maserak, Szabatin, Terazzino, Herbuś i inni

Małgorzata Pieczyńska o zazdrości w artystycznym świecie. Co łączyło ją z pewną kontrowersyjną gwiazdą?

Taneczne show do Polski wkroczyło w 2005 roku. Już pierwsza edycja programu "Taniec z gwiazdami" wywołała istne szaleństwo w polskich domach. 3 marca 2024 roku ruszyła kolejna seria tanecznego hitu Polsatu. Ciekawostką jest to, że w fotelu jurora zasiadł tancerz, który jest prawdziwą legendą "Tańca z gwiazdami". Chodzi o Rafała Maseraka. W pierwszym odcinku zaliczył on jednak sporą wpadkę. W dawnych edycjach show wielką rolę odgrywały także tancerki, takie jak Edyta Herbuś czy Ewa Szabatin. Nie sposób nie pamiętać także Stefano Terazzino. Niestety nie żyje już dwóch mistrzów parkietu, którzy występowali w wielu edycjach programu. Żora Korolyov zmarł nagle ponad dwa lata temu. W 2023 roku z kolei w jednym z hoteli w Ostrołęce znaleziono ciało zwycięzcy 7. edycji "Tańca z gwiazdami" Cezarego Olszewskiego.

Pamiętacie tancerki i tancerzy z pierwszych serii programu "Taniec z gwiazdami"? Sprawdźcie to w naszym quizie. Quiz. Legendy "Tańca z gwiazdami". Maserak, Terazzino, Herbuś i inni. Dopasuj zdjęcie do postaci.

Quiz. Legendy "Tańca z gwiazdami". Maserak, Terazzino, Herbuś i inni. Dopasuj zdjęcie do postaci Pytanie 1 z 15 Kto to jest? Robert Kochanek Marcin Hakiel Rafał Maserak Dalej

