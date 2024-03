Na te zdjęcia Maćka Musiała i Marii Dębskiej aż WSTYD patrzeć. Mocne łóżkowe sceny. Co on tam wyprawia!

To był prawdziwy dramat. Wiadomość o tym, że nie żyje Cezary Olszewski, wielokrotny uczestnik "Tańca z gwiazdami" i zwycięzca 7. edycja show (w parze z Magdaleną Walach), wstrząsnęła polskim show-biznesem. Media informację o śmierci tancerza podały 30 października 2023 roku. Później jednak okazało się, że Cezary Olszewski zmarł dwa dni wcześniej, o czym dowiedzieliśmy się z nekrologu. Okoliczności śmierci zwycięzcy programu "Taniec z gwiazdami" są wyjątkowo przerażające. Pierwsze wiadomości o tragedii przekazały lokalne media. - Odnotowaliśmy zgon 42-letniego mężczyzny w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Ustalana będzie także przyczyna zgonu mężczyzny - mówił kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce portalowi moja-ostroleka.pl. Potem miejscowa prokuratura przekazała nam komunikat dotyczący śmierci Cezarego Olszewskiego. - Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O. Natomiast ustalono, że zgon prawdopodobnie nastąpił z przyczyn mózgowych, tj. udaru mózgu. W związku z powyższymi okolicznościami odstąpiono od przeprowadzania sekcji zwłok - podała Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce.

Pogrzeb Cezarego Olszewskiego. Przyszedł m.in. Marcin Mroczek

Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że Cezary Olszewski w ostatnim okresie życia borykał się z różnymi problemami. Co dokładnie działo się z tancerzem przez śmiercią i dlaczego znalazł się w hotelu, wiedział pewnie tylko on sam. Straszną tajemnicę zabrał do grobu. Pogrzeb Cezarego Olszewskiego odbył się w sobotę, 4 listopada. Tancerza pożegnały tłumy bliskich i przyjaciół. Na cmentarzu pojawił się m.in. Marcin Mroczek. Dzień przez ostatnim pożegnaniem gwiazdora programu "Taniec z gwiazdami" bliscy odmówili różaniec nad jego ciałem. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Cezarego Olszewskiego.