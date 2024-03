Rafał Maserak w bardzo sugestywnych scenach z kontrowersyjną celebrytką! Jego ukochana to WIDZIAŁA?

Riya Sokół - celebrytka, która wstrząsnęła show-biznesem i zniknęła

Riya Sokół zaistniała w polskim show-biznesie jako Pati (Patrycja) Sokół. Wszystko zaczęło się od związku z Nergalem, choć niektórzy podejrzewali, że nigdy nie miał on miejsca, a plotki mają na celu wypromować muzykę wokalistki. - Dziękuję wszystkim, którzy myślą, że jestem taką specjalistką od autopromocji. To po prostu się przydarzyło. A piosenka jest po prostu dobra - ucięła w "Dzień dobry TVN". Przez ostatnie lata było o niej cicho. Do czasu.

"Jestem artystką, występuję jako publiczna mówczyni, piosenkarka, autorka. Przeszłam długą i krętą drogę, aby dzisiaj móc wspierać i inspirować setki tysięcy ludzi do świadomego życia, poczucia swojej wartości i spełnienia. Zawsze działałam artystycznie, śpiewałam, tańczyłam, i w pewnym momencie trafiłam do show biznesu, którego szybko się wystraszyłam i uciekłam. Przez choroby i traumy zaczęłam studiować psychologię, aby znaleźć przyczynę swojej „dziwności”, a po wypadku w 2005 roku, wylądowałam na ścieżce rozwoju duchowego, ucząc się pracy z energią, i różnych technik medytacyjnych od mistrzów w Indiach i Amazonii" - pisze o sobie na oficjalnej stronie.

"Po wyleczeniu się z depresji, szkoliłam się jako mentorka, mówczyni, i od 2015 roku zaczęłam otrzymywać zaproszenia na występowanie i prowadzenie wykładów i warsztatów na scenach światowych, które od 2015 roku przyjmowałam, będąc do pandemii ciągle na walizkach. W 2020, „wywołana do tablicy” przez cały świat w trakcie pandemii, wypuszczając viral „Thank you, Coronavirus” za który otrzymałam kilkanaście nagród i który został przetłumaczony na kilkanaście języków, zaczęłam działać online, zamieniając scenę na kamerę i mówiąc wreszcie po polsku, do Polaków. Dzisiaj jestem znana ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do świata – dzięki któremu, ludzie poprawiają swoją jakość życia w bardzo znaczący sposób. Moja „inność” to także łączenie słowa mówionego i śpiewanego, co powoduje, że moje wystąpienia to nie tylko głęboka transformacja, ale i niezapomniane artystyczne wrażenia" - pisze dalej.

Rafał Maserak w bardzo sugestywnych scenach z kontrowersyjną celebrytką! Jego ukochana to WIDZIAŁA?

Do udziału w nowym teledysku Riya zaprosiła... Rafała Maseraka. Tancerz, chociaż od wielu lat ma ukochaną, zdecydował się wziąć udział w tym kontrowersyjnym przedsięwzięciu. Pojawia się w bardzo sugestywnych scenach... Myślicie, że Małgorzata Lis będzie zazdrosna?