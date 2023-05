Rafał Zawierucha to prawdziwy biznesmen. Nie uwierzycie w co inwestuje pieniądze!

Większość celebrytów szasta na lewo i prawo zarabianymi pieniędzmi nie myśląc o jutrze. Niejedna gwiazda przekonała się na własnej skórze, że dobra passa w aktorstwie nie trwa wiecznie.

Rafał Zawierucha nie szasta kasą. Zarobki inwestuje z zyskiem

Do takich lekkoduchów nie należy na pewno Rafał Zawierucha. Aktor stara się mądrze pomnażać pieniądze, które zarabia. - Nawet pierwsze pieniądze z aktorstwa zainwestowałem w złoto. Przedsiębiorczość wyniosłem z domu. Od dziecka rodzice nauczyli nas dbania o finanse. W dawnych latach mieli hurtownię kaset video i kaset magnetofonowych. Uczyli nas uczciwej pracy, dbali, byśmy byli dobrze ubrani, byśmy mieli co jeść i by pieniądze na siebie pracowały - zdradza „Super Expressowi” Rafał. Tylko pozazdrościć artyście takiej głowy do interesów.

Rafała Zawieruchę możemy oglądać także w kampanii Stopklatki "Lecimy z hitami".

