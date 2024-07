Sebastian Fabijański i Rafalala. Co wydarzyło się w mieszkaniu celebrytki?

Skandal, w którym wzięli udział Nina Kukawska, czyli Rafalala, i Sebastian Fabijański, elektryzował całą Polskę. Aktor pewnej nocy znalazł się w domu transpłciowej celebrytki. Potem miał być szantażowany rzekomo kompromitującymi materiałami. W końcu Sebastian Fabijański w szczerej rozmowie z Pudelkiem przyznał, że podczas spotkania z Rafalalą był pod wpływem leków psychotropowych oraz substancji odurzających. Do tych wydarzeń były zawodnik Fame MMA wrócił też podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Michałem Kędzierskim. - To spotkanie miało miejsce po tym, jak byłem na koncercie. I jak normalnie narkotyków nie biorę, tak tego wieczora coś się ze mną wydarzyło takiego, że dałem się namówić - przyznał Sebastian Fabijański. Potem o sprawie było już raczej cicho. Teraz jednak niespodziewanie Rafalala wróciła do tego kłopotliwego tematu.

Rafalala ocenia nowy kawałek Sebastiana Fabijańskiego i mówi, czego aktor szukał w jej domu

Pretekstem do rozmowy o Sebastianie Fabijańskim jest jego najnowszy singiel z teledyskiem. Utwór nazywa sie "Pod gołym niebem". - Znam smak twoich słonych warg, Nigdy nie widziałem Ciebie, Daj znać, bo już nie chcę sam znów spać pod gołym niebem, Siedzę i odliczam dni do tej chwili, kiedy wreszcie będę mógł wyszeptać ci oh, oh, oh, Ty odpowiesz mi, że do mnie należy twoje serce i tylko dla mnie będzie bić, Co noc, co noc, co noc - śpiewa aktor w swoim nowym potencjalnym przeboju. Okazuje się, ze Rafalali kawałek dawnego kolegi przypadł do gustu. Recenzując kawałek, celebrytka powiedziała, czego Sebastian Fabijański miał szukać w jej domu. - Piosenka mnie zauroczyła. Sebastian opowiada w niej o poszukiwaniu... słonych ust... Pamiętam, że jakiś czas temu szukał innej części ciała i znalazł ją u mnie. Mam na myśli... serce. Tak właśnie podchodzę do jego twórczości. Przepełniona serdecznością - wypaliła Rafalala w rozmowie z portalem Shownews.pl.

