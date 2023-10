Co za cios! Nie żyje Janusz Grudziński. Grał w Kulcie, tworzył muzykę do filmów i seriali

Sebastian Fabijański u Kuby Wojewódzkiego mówi o Rafalali

Sebastian Fabijański był gościem w programie Kuby Wojewódzkiego i Michała Kędzierskiego. Aktor nie uciekał od trudnych tematów - opowiedział m.in. o tym, jak trafił do szpitala psychiatrycznego. Oczywiście nie mogło zabraknąć także wątku Rafalali, czyli Niny Kukawskiej. W zeszłym roku wybuchł wielki skandal. Sebastian Fabijański twierdził, że jest szantażowany i zastraszany. Mówiło się o taśmach z jego spotkania z celebrytką. Potem aktor udzielił emocjonalnego wywiadu Pudelkowi, w którym odniósł się do całej sytuacji. - W momencie, w którym jesteś nagrany raz, zaczynasz wpadać w pętlę i w paranoję, że jesteś nagrywany ciągle i nie tylko przez jedną osobę. To jest mniej więcej chyba podobne doświadczenie, jak Ci ktoś włamie się do domu, że coś Ci zostało w pewien sposób zabrane. Ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji i być może dlatego nie byłem czujny na takie sytuacje. (...) Po moim oświadczeniu spotkałem się z Rafalalą i widziałem materiały - mówił Sebastian Fabijański.

Co wydarzyło się na spotkaniu Sebastiana Fabijańskiego i Rafalali? Aktor chciałby cofnąć czas

W wspomnianej rozmowie gwiazdor przyznał także, że brał narkotyki w trakcie feralnego spotkania. Co naprawdę wydarzyło się na spotkaniu Sebastiana Fabijańskiego z Rafalalą? - To spotkanie miało miejsce po tym, jak byłem na koncercie. I jak normalnie narkotyków nie biorę, tak tego wieczora coś się ze mną wydarzyło takiego, że dałem się namówić - ujawnił Sebastian Fabijański. Kuba Wojewódzki i Michał Kędzierski dopytywali aktora o Rafalalę. Gdybyś mógł cofnąć czas i wymazać jedno wydarzenie ze swojego życia, co to by było? - zapytał prosto z mostu Wojewódzki. – Myślę, że odpowiedź jest oczywista - odparł aktor. Dociskany Sebastian Fabijański przyznał, że chodzi o spotkanie z Rafalalą. - Gdybym mógł czas faktycznie cofnąć, nie pojawiłbym się w miejscu, które było trampoliną do miejsca, w którym się znalazłem - podkreślił aktor.

Zobacz naszą galerię: Sebastian Fabijański wraca na salony! Jak teraz wygląda? Pojawił się w Gdyni