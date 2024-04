Ralph Kaminski w nowej fryzurze przy najstarszej polskiej drag queen. Dobrze wygląda?

Podczas spotkania autorskiego na premierze książki "Lulla la Polaca. Żyć to ja potrafię" pojawił się m.in. Ralph Kaminski. Piosenkarz zaprezentował się w nowej fryzurze. Do tej pory głównie kojarzyliśmy go z peruką na głowie. Teraz jego włosy są bardzo krótkie.