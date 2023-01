Renata Kaczoruk wyjechała z Polski. "Doświadczyłam takiego kompletnego zagubienia, strachu i poczucia, że sobie nie dam rady"

Nejman zabrał 15-letniego syna do "DDTVN". Jakub nieźle wyrósł!

Podobny do znanego taty?

Renata Kaczoruk o pobycie w Kostaryce. Szczere słowa celebrytki

Renata Kaczoruk w mediach pojawiła się w 2013 roku kiedy to zaczęła się spotykać z Kubą Wojewódzkim. Para przez 5 lat dostarczała zainteresowanie mediom. W tym czasie modelka zyskała status gwiazdy i zaczęła regularnie pojawiać się w mediach. Wystąpiła między innymi w "Tańcu z gwiazdami" oraz w programie "Azja Express". Udział w tej drugiej produkcji nie został dobrze odebrany przez fanów, a ona sama straciła wiele ich sympatii. Renata Kaczoruk jeszcze wystąpiła w programie TVN "Przez Atlantyk", a potem szum medialny wokół niej nieco przycichł. Celebrytka wyjechała do Kostaryki skąd połączyła się ze studiem "Dzień dobry TVN". Opowiedziała między innymi o tym, że egzotyczna wyprawa ma dla niej przede wszystkim duchowe znaczenia. - Czuć, że pozbywasz się lęku, swoich ograniczeń, (...) po tym, jak doświadczyłam takiego kompletnego zagubienia, strachu i poczucia, że sobie nie dam rady, to jest jakby nowe życie (...). Codziennie staram się uczestniczyć w zajęciach, chodzić na warsztaty, czegoś się uczyć - powiedziała Kaczoruk.

Zobacz także: Nejman zabrał 15-letniego syna do "DDTVN". Jakub nieźle wyrósł!