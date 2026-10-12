Renata Pałys z "Kiepskich" świętuje 70. urodziny! Tak zmieniała się serialowa Paździochowa [Galeria]

Renata Pałys przyszła na świat 12 października 1956 roku. Swoją karierę na początku lat 80. związała z różnymi dolnośląskimi scenami teatralnymi. Co ciekawe, to właśnie we Wrocławskim Teatrze Pantomimy spotkała mężczyznę, który został jej mężem. Z kolei pod koniec lat 90. całkowicie niespodziewanie dołączyła do ekipy tworzącej "Świat według Kiepskich", co błyskawicznie przyniosło jej olbrzymią rozpoznawalność. Warto przypomnieć, jak wyglądała na dawnych fotografiach.

Renata Pałys świętuje 70. urodziny. Ze swoim mężem jest już 45 lat

Świętująca urodziny Renata Pałys jest absolwentką studiów aktorskich. Swoją zawodową ścieżkę rozpoczęła na przełomie lat 70. i 80., grając w teatrach na Dolnym Śląsku. Warto zaznaczyć, że pierwotnie chciała studiować filologię węgierską, jednak akurat w jej roczniku nie otworzono tego kierunku. Z kolei podczas pracy przy sztuce "Rycerze króla Artura" spotkała Krzysztofa Pałysa, z którym później wzięła ślub. Jak po latach relacjonowała, aktor zapałał do niej uczuciem od pierwszego wejrzenia, choć obecnie stara się trzymać z dala od medialnego szumu. Para zaręczyła się zaledwie po kilku tygodniach znajomości nawiązanej w teatralnych kulisach. Niedługo potem Renata Pałys wzięła ślub i urodziła syna, Krzysztofa, który w przyszłości został absolwentem architektury wnętrz na ASP, jak też związał się też z branżą muzyczną. Dziś aktorka jest ponadto szczęśliwą babcią.

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W latach 90. aktorka związana z Wrocławiem nie mogła pochwalić się zbyt dużą liczbą ról. Był nawet taki moment, w którym zaakceptowała myśl o konieczności przebranżowienia się. Sytuację diametralnie odmienił zbieg okoliczności, a konkretnie wyjście do sklepu po szynkę na Wigilię. Będąc na zakupach, wpadła na znajomego, który pracował jako drugi reżyser, i opowiedziała mu o swoim braku pracy. W efekcie, już w styczniu zaproszono ją do wzięcia udziału w nagraniach trzech próbnych odcinków powstającego wówczas serialu. Chodziło o "Świat według Kiepskich" – produkcję, która zyskała miano kultowej wśród Polaków. Aktorka wcielała się w niej w swoją postać od premiery w 1999 roku aż do zakończenia emisji serialu w roku 2022.

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Renata Pałys w Internecie

Obecnie fani mogą obserwować poczynania aktorki na jej kontach w mediach społecznościowych. Renata Pałys jest wielką miłośniczką zagranicznych wojaży, z których od czasu do czasu zamieszcza relacje dla internautów. Jak nie trudno zauważyć, dysponuje ogromnym poczuciem humoru i ciętym językiem. Dołączamy się do urodzinowych życzeń!

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