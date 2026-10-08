Co wspólnego mają ze sobą Anna Mucha i Jerzy Urban? Byli o włos od muzycznego duetu

Program "Jak oni śpiewają" wzbudził przed laty wielkie emocje. Celebryci mierzyli się na żywo z wyzwaniami wokalnymi, które surowo oceniali profesjonaliści i widzowie. Jedną z uczestniczek czwartej edycji w 2008 roku była aktorka Anna Mucha, która w jednym z odcinków miała zaśpiewać z Jerzym Urbanem. Ta anegdota z jej wieloletniej kariery została już nieco zapomniana, ale ostatnio mogliśmy sobie o tym niedoszłym występie przypomnieć przy okazji wizyty Muchy w sądzie...

Anna Mucha przyszła do sądu z biografią Urbana. Nie gryzła się w język na temat Smaszcz

Aktorka zeznawała jako świadek w sprawie sądowej z powództwa Katarzyny Cichopek przeciwko Paulinie Smaszcz. Gwiazda "M jak Miłość" stanęła po stronie koleżanki po fachu, zjawiając się na rozprawie w jednym z warszawskich sądów. Po złożeniu zeznań Anna Mucha nie szczędziła soczystego komentarza zgromadzonym w gmachu mediom. Wypowiedzi Pauliny Smaszcz, byłej żony męża Cichopek, określiła w dobitny sposób: "wpadło g***o do wentylatora". Co więcej, miała przy sobie osobliwy gadżet - opasłą biografię Jerzego Urbana, rzecznika rządu PRL w latach 80. i symbolu politycznej propagandy.

Jerzy Urban prawie wystąpił w "Jak oni śpiewają". Dlaczego zrezygnował?

Co takiego łączy Muchę z Urbanem? Jesienią 2008 roku do mediów przedostała się informacja, że uczestnicząca w programie "Jak oni śpiewają" aktorka zaprezentuje się na scenie jednego z odcinków z redaktorem naczelnym tygodnika "Nie". Przygotowania ruszyły pełną parą! W spocie reklamowym Anna Mucha i Jerzy Urban spacerowali przytuleni po parku, a w telewizji mieli wykonać utwór... "Czy te oczy mogą kłamać?" z repertuaru Jana Pietrzaka. Plany pokrzyżowała śmierć Mieczysława Rakowskiego - ostatniego komunistycznego premiera Polski, bliskiego przyjaciela Urbana i jego współpracownika z redakcji "Polityki".

Kontrowersyjny partner muzyczny Muchy tuż przed odcinkiem, już po występach na próbach, był bardzo przybity smutną informacją o śmierci polityka i zrezygnował z udziału. Produkcja "Jak oni śpiewają" musiała pilnie znaleźć zastępstwo. Ostatecznie, 9 listopada z Muchą zaśpiewał producent programu, Rinke Rooyens. Aktorka odpadła z show tuż przed finałem, kończąc udział na piątym miejscu.

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Anna Mucha wspomina niedoszły duet z rzecznikiem Jaruzelskiego

Po blisko osiemnastu latach Anna Mucha nie zapomina o swoim niedoszłym występie z nieżyjącym od czterech lat Jerzym Urbanem. Podczas wizyty w sądzie na rozprawie przeciwko Paulinie Smaszcz aktorka wróciła wspomnieniami do 2008 roku. Jak przyznała, w dniu, w którym informacja o duecie z rzecznikiem rządu w latach 80. wyszła na jaw, ktoś przebił jej opony i zostawił pogróżki.

- Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy wypłynęła informacja, że na moje zaproszenie [Jerzy Urban - przyp. red.] został właśnie przyjęty do programu "Jak oni śpiewają", zostały mi przebite opony w samochodzie. Oraz na odwrocie jakiegoś leku, nie mam zielonego pojęcia jakiego leku, ktoś mi zostawił takim starannym - nie chcę mówić, że starczym - ale takim bardzo mocno dojrzałym pismem, wiadomość, że takim jak ja należy golić głowy - opowiadała Kurzajewskiemu i dziennikarzom przed salą rozpraw.

Żałujecie, że do tego kontrowersyjnego występu w "Jak oni śpiewają" ostatecznie nie doszło?

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