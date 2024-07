Restauracja Kuby Wojewódzkiego została zdewastowana. Pokazał szokujące zdjęcie wnętrz. "Idioci"

Są powody do zmartwień?

Restauracja Kuby Wojewódzkiego została zdewastowana

Kuba Wojewódzki pochwalił się w mediach społecznościowych przykrym zdarzeniem, do jakiego doszło niedawno w jego restauracji. Ktoś zdewastował wnętrza lokalu rozlewając farbę na obraz Wojewódzkiego. Jak twierdzi dziennikarz - to echa wywiadu z Wojciechem Szczęsnym, który był gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski". „Wszyscy czasami bywamy idiotami, ale niektórzy traktują to jako sposób na życie. Dyskusja na temat wywiadu z Wojtkiem Szczęsnym weszła na kolejny poziom. Gratulacje. Naszych urodzin w przyszłym tygodniu nie odwołujemy” – napisał Kuba Wojewódzki na Instagramie. W poście pokazał też swój portret oblany farbą.

Wywiad Wojewódzkiego z Wojciechem Szczęsnym

Bramkarz reprezentacji Polski został zapytany w nim m.in. o kwestie polityczne związane z prezydentem Andrzejem Dudą. — Przyjąłbyś order od Andrzeja Dudy i żonglował piłką w pałacu prezydenckim, trochę jak taki wynajęty cyrkowiec? — zapytał Wojciecha Szczęsnego Kuba Wojewódzki. - Jeśli prezydent, nieważne z jakiej partii politycznej i z jakimi poglądami, zaprosiłby mnie i chciałby mi dać order, to bym się stawił, odebrał order i żonglował piłką, jak mi prezydent każe [...] Prezydent jest mój. I koniec. Nieważne, czy się zgadzam z jego poglądami, czy nie - podkreślił bramkarz.

"Wojtek ogromna klasa, za to Kuba strasznie...",

"Kuba (...) odpowiada mi Twoje poczucie humoru, ale w czasie tego wywiadu mi było za Ciebie wstyd"

- komentują sytuację i wywiad internauci pod postem Wojewódzkiego.