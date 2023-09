Robbie Williams jest na scenie od wielu lat. Zachwyca głosem i prezencją, wylansował wiele znakomitych hitów, a ludzie interesują się zarówno jego życiem zawodowym, jak i prywatnym. Takiego wyznania piosenkarza nikt się jednak nie spodziewał. Artysta opublikował w sieci wpis, w którym przyznał się do wstydliwej wpadki, jaką okazał się... incydent kałowy. Williams wyznał prawdę po latach, bo sprawa dotyczy koncertu w Amsterdamie, który odbył się w 2011 roku. Angielski piosenkarz mierzył się wówczas z ostrym zatruciem pokarmowym, lecz mimo problemów zdrowotnych postanowił wystąpić na scenie. Nagle go... przycisnęło! Myślał, że puści cichacza, ale to się nie udało. "Jak możecie sobie wyobrazić, nie było to tylko pierdnięcie. Jako profesjonalista zachowałem spokój i dokończyłem występ, dałem z siebie 100 procent", napisał Robbie Williams.

Robbie Williams myślał, że puści cichacza, a narobił w gacie podczas koncertu! Zacisnął zęby i dokończył występ

Najwyraźniej dziś Robbie Williams śmieje się ze swojej wpadki, skoro postanowił podzielić się nią ze światem. Ale że zrobił to dopiero teraz, to daje do myślenia. Artysta wyznał, że zatrucie pokarmowe, z jakim się wówczas mierzył, dawało mu poczucie, jakby miał "zaraz umrzeć". Nie chciał jednak zawieść fanów i takie okazały się tego efekty.

- Wciąż nie byłem jeszcze wtedy w najlepszej formie, ale odważyłem się wyjść na scenę. Czułem, że sytuacja jest niepewna i nie mogę zaufać temu, czy chce mi się "tylko pierdnąć". Cóż, finał był niefortunny, bo musiałem to zrobić podczas mojej otwierającej piosenki - napisał Robbie Williams.

Co stało się później, już wiemy. Doceniacie takie poświęcenie?

Sonda Robbie Williams - słuchasz tego artysty? Tak Nie