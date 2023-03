Robert Kudelski jest chory?! To zdjęcie zaniepokoiło fanów

Olga Frycz przyznaje sie do problemów z alkoholem! "Był moim partnerem życiowym"

Robert Kudelski pokazał zdjęcie z obandażowanym okiem! "Nie wiem jeszcze jak widzę, ale czuję, że lepiej"

Robert Kudelski to jeden z najbardziej lubianych aktorów z serialu "Na Wspólnej". Od 2003 roku wciela się w rolę Michała Brzozowskiego, młodszego brata Andrzeja Brzozowskiego. To właśnie ta rola przyniosła Robertowi Kudelskiemu największą popularność. Urodzony w 1974 roku w Zgierzu aktor w 2005 roku brał też udział w pierwszej edycji programu "Taniec z gwiazdami", a w 2008 założył teatr „Projekt Teatr Warszawa” i jest tam dyrektorem artystycznym. Dotychczas nie było słychać o tym, by Robert Kudelski miał jakieś problemy ze zdrowiem. Oby nadal tak było! Fani zaczęli się martwić po tym, jak aktor opublikował na swoim koncie na Instagramie zaskakujące zdjęcie.

Fani zaniepokojeni zdjęciem gwiazdora "Na Wspólnej"

Co się stało? Otóż Robert Kudelski zamieścił na Instagramie swoje zdjęcie, na którym ma obandażowane jedno oko. Aktor z "Na Wspólnej" nie ujawnił, dlaczego ma opatrunek na twarzy. Czy coś się stało? A może to jakiś zaplanowany zabieg? "Nie wiem jeszcze jak widzę, ale czuję, że lepiej. Jutro zdjęcie opatrunku-)))" - napisał optymistycznie aktor, pocieszając obserwatorów, którzy piszą: "Zdrowia!", "Co Ci się stałooooooo?", "Zdrówka Panie Sąsiedzie".

Sonda Oglądasz "Na Wspólnej"? TAK NIE

QUIZ. Jesteś fanem serialu "Na wspólnej"? O komplet punktów i tak nie będzie Ci łatwo Pytanie 1 z 15 Mieczysław Hryniewicz, zanim został Włodkiem Zięba, grał jedną z głównych ról w innym polskim legendarnym serialu. Mowa o: Alternatywy 4 Czarne chmury Zmiennicy Dalej