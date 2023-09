To straszne, co dzieje się z nowym filmem Agnieszki Holland. Perfidny atak na "Zieloną granicę"?

Robert Makłowicz i Ewa Wachowicz byli niegdyś bardzo bliskimi współpracownikami. Zanim Wachowicz sama stała się rozpoznawalna, pełniła rolę producentki programu "Podróże kulinarne", które prowadził Makłowicz. Robiła to w dodatku przez prawie dziesięć lat! Aż nagle drogi kulinarnych celebrytów się rozeszły. Makłowicz postanowił zakończyć z Wachowicz współpracę, a była Miss Polonia w rozmowie z Gazetą.pl wspominała, że było jej wówczas bardzo smutno i długo zastanawiała się, czemu do tego doszło. "Przecież byłam producentką jego programu kulinarnego i wkładałam w to dużo serca. Ale gdy rozstaliśmy się w 2007 roku, postawiłam na siebie. (…) W tamtym momencie wydawało mi się, że to koniec świata. Zastanawiałam się, jak sobie poradzę, jak będę zarabiać na życie", mówiła. Tymczasem okazuje się, że Robert Makłowicz inaczej pamięta to zdarzenie.

Robert Makłowicz wyjawił, czemu naprawdę zwolnił Ewę Wachowicz. To musiało być jak nóż w plecy!

Robert Makłowicz długo milczał na temat zwolnienia Wachowicz. Zaczął nowy program "Makłowicz w podróży", a Ewa Wachowicz dostała własne show w Polsacie. Po latach kulinarny guru postanowił ujawnić prawdę na temat powodów zakończenia tej współpracy.

- Postanowiłem z niej zrezygnować w momencie, kiedy dowiedziałem się, że pani Ewa zamierza sama prowadzić program o gotowaniu, na dodatek w konkurencyjnej telewizji. Zarówno "Podróże kulinarne", jak i "Makłowicz w podróży" to moje autorskie pomysły. To ja układałem scenariusze do każdego z odcinków. Pani Ewa była tylko producentką" – powiedział Robert Makłowicz w rozmowie z serwisem Nasze Miasto.

Cóż, najwyraźniej było to dla niego niczym nóż w plecy. Ewa Wachowicz być może podkradłaby mu widownię i Robert Makłowicz postanowił "pozbyć się" ewentualnej konkurencji. Zaskoczeni?

