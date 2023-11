Robert Więckiewicz zmienił się nie do poznania. Szokujące, co z on z sobą zrobił! Mamy zdjęcia

Choć w filmie „Znachor” nie zagrał, Robert Więckiewicz (56 l.) do złudzenia przypomina bohatera Rafała Wilczura. Czyżby pozazdrościł roli Leszkowi Lichocie (46 l.), który wcielił się w słynnego lekarza w nowej wersji kultowego filmu? Zobaczcie