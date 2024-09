Fani Titanica pogrążeni w żałobie! Umarł Will Jennings. To on napisał piosenkę, przy której wszyscy płaczą

Gienek Loska urodził się 8 stycznia 1975 roku w Białooziersku. Był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i tekściarzem białoruskiego pochodzenia. Na stałe mieszkał w Warszawie.

W 2011 roku wygrał finał pierwszej polskiej edycji programu "X Factor" - jego muzycznym mentorem był Czesław Mozil. Gienek Loska zwyciężył w programie, pokonując w finale Michała Szpaka czy Adę Szulc. Po udziale w programie założył zespół Gienek Loska Band, z którym 21 listopada 2011 roku wydał album "Hazardzista". Przez lata swojej działalności współpracował z wieloma artystami: Alkiem Mrożkiem, Braćmi czy Anią Rusowicz.

Jak zmarł Gienek Loska?

Gienek Loska w maju 2018 roku podczas odwiedzin u matki w Biełooziersku doznał rozległego wylewu krwi do mózgu. Na Białorusi wokalista przeszedł operację, po której długo przebywał w śpiączce. Stan jego zdrowia był bardzo poważny do tego stopnia, że uniemożliwiał on przetransportowanie go z powrotem do Polski.

"Przez cały ten czas Giena był pod opieką lekarzy, rehabilitantów i masażystów, a przede wszystkim najbliższej rodziny z mamą i jego narzeczoną Agnieszką na czele. Był z nim kontakt, lubił słuchać muzyki i głosów, gdy się do niego dzwoniło lub odwiedzało" - można było przeczytać kilka lat temu w oświadczeniu Polskiej Fundacji Muzycznej.

Gienek Loska zmarł w domu rodzinnym w Białooziersku 9 września 2020 roku. Artysta następnego dnia został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Gienek Loska - życie prywatne

W 2004 roku Gienek Loska poślubił Agnieszkę, z którą doczekał się pociechy - Aleksandry. Artysta "X Factor" określał się jako "polski Białorusin", posiadał także polskie obywatelstwo.

