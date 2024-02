Rodzice jurorki TVN zrobili coś nieprawdopodobnego. Oddali rzeczy warte kilkadziesiąt milionów złotych!

To co zrobili Teresa i Andrzej Starmachowie, zdarza się niezwykle rzadko. Słynni marszandzi, historycy sztuki i kolekcjonerzy, którzy od 1989 roku prowadzą w Krakowie Galerię Starmach przekazali do krakowskich muzeów dzieło swojego życia, czyli setki obiektów: obrazów, fotografii i rzeźb, wycenianych na kilkadziesiąt milionów złotych. O wszystkim poinformowała ich córka, Anna Starmach znana z "MasterChefa".