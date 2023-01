Alicja Bachleda-Curuś to jedna z nielicznych polskich aktorek, która robi karierę za granicą. Wiele lat temu wyleciała do Los Angeles, by spełnić swój amerykański sen. W międzyczasie zakochała się w znanym na całym świecie aktorze, z którym doczekała się syna. I choć gwiazda bardzo strzeże prywatności, nie udostępniając w sieci wizerunku syna, czy nie mówiąc o kolejnych relacjach, lubi wrzucać do sieci posty, chwaląc się innymi sprawami. We wrześniu adoptowała na przykład drugiego psa, z którym zdjęcie właśnie trafiło do sieci.

Rodzina Alicji Bachledy-Curuś powiększyła się! Do sieci trafiło zdjęcie

Alicję Bachledę-Curuś można śmiało nazwać psiarą. Aktorka kocha zwierzęta - doczekała się dwóch adoptowanych pupili. Jednego przygarnęła ze schroniska przy ul. Rybnej w Krakowie w 2019 roku, a kilka miesięcy temu do Luny dołączyła Odessa.

- Niezmiernie miło jest nam poinformować nie tylko o wspaniałej sesji, ale również Adopcji Odessy przez Alicję. To nie jest pierwszy psiak adoptowany przez Alę. Odessa dołączyła do Luny, która lata temu została otoczona miłością i prawdziwym domem przez naszą patronkę - mogliśmy przeczytać na facebookowym profilu placówki.

Teraz do sieci trafiło zdjęcie aktorki z Odessą. Widać, że suczka ma się świetnie, a Alicja zapewniła jej idealne warunki do życia.

- Jak widzicie, adoptowana z naszego schroniska Odi ma się wspaniale. Alicjo, dziękujemy za tak cudowny dom dla suni i ogromne serce dla zwierzaków - słali podziękowania pracownicy schroniska.

W komentarzach nie brakuje miłych słów kierowanych pod adresem gwiazdy, z której warto brać przykład. Przy opiece nad pupilami pomaga aktorce zapewne jej 13-letni syn Henry Tadeusz, który, jak podawały jakiś czas temu media, być może pójdzie w ślady znanych rodziców, ponieważ "na nieszczęście przejawia dryg aktorski".