Rodzina Magdy Gessler na nieznanych dotąd zdjęciach. Mała Lara, Tadeusz i mama restauratorki

Na profilu Magdy Gessler w mediach społecznościowych z okazji Dnia Matki pojawiły się wyjątkowe posty – zdjęcia rodzinne z prywatnego archiwum. Wśród opublikowanych fotografii znalazły się ujęcia jej dzieci: córki Lary Gessler i syna Tadeusza Müllera, gdy byli jeszcze mali. Gessler chętnie wróciła do tych wspomnień, w przeszłości wielokrotnie podkreślając, jak ważną rolę w jej życiu odgrywała macierzyństwo, mimo zawodowego tempa i pracy w gastronomii. Oprócz dzieci, Magda Gessler podzieliła się też zdjęciem swojej ukochanej mamy.

- Moja ukochana, wyjątkowa mama. Ona dawała mi poczucie absolutnego bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości. (...) Nauczyła mnie smaku w każdej dziedzinie. Wyjątkowa, zjawiskowa kobieta - wyznała Magda Gessler.

Zdjęcie z małym Tadeuszem podpisała następująco: "Z łezką w oku wspominam te cudne chwile. Kocham Cię Synku, Mama". Natomiast z Larą: "Moje szczęście. Lara, kocham mocno". Reakcja internautów była natychmiastowa. W komentarzach dziękowali za intymny wgląd w życie prywatne gwiazdy, dzielili się własnymi wspomnieniami i życzeniami z okazji Dnia Matki.

Magda Gessler wprost o relacjach z bliskimi. Rodzina to fundament i siła

Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej gastronomii i telewizji. Restauratorka, autorka książek kulinarnych i prowadząca program „Kuchenne rewolucje” od lat budzi emocje nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym. Jest mamą dwójki dorosłych dzieci. Jej syn, Tadeusz Müller, to ceniony ekspert kulinarny, psychodietetyk i współprowadzący programy o tematyce żywieniowej. Córka Lara Gessler poszła w ślady mamy i prowadzi własną cukiernię oraz aktywnie działa w mediach, promując nowoczesną kuchnię i zdrowe podejście do tradycji.

Partnerem Magdy Gessler od wielu lat jest natomiast Waldemar Kozerawski – polski lekarz medycyny estetycznej, mieszkający na stałe w Kanadzie. Choć na co dzień dzieli ich ocean, tworzą związek oparty na zaufaniu, bliskości i wzajemnym szacunku.

Magda Gessler wiele razy podkreślała, że rodzina to fundament i siła, a relacje z bliskimi są dla niej bardzo ważne. W tak szczególnym dniu, jak Dzień Matki, nie mogło być inaczej.

