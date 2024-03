Michał Wójcik rok temu stracił partnerkę. Janina Włudarczyk chorowała na nowotwór

Michał Wójcik do końca walczył o to, by uratować swoją partnerkę. Niestety, Janina Włudarczyk po długiej walce z nowotworem zmarła 6 marca 2023 roku. Dla gwiazdora kabaretu Ani Mru-Mru to był straszny cios. Wcześniej satyryk zorganizował zbiórkę na leczenie swojej ukochanej. - "Jani jest... Matką, Partnerką i Kobietą starającą się radzić sobie w świecie biznesu. Niestety, spotkało ją coś niedobrego i teraz wszyscy staramy się jej pomóc, żeby jak najdłużej mogła być Matką, Partnerką (a może i żoną) i Kobietą Sukcesu... Na każdym polu. Ja też tylko pomagam... - czytaliśmy w opisie zbiórki w serwisie pomagam.pl. Od śmierci Janiny Włudarczyk minął już ponad rok. Dla Michała Wójcika był to niezwykle trudny czas. Teraz okazało się, że gwiazdor kabaretu Ani Mru-Mru jest w nowym związku.

Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru ma nową partnerkę

Michał Wójcik tę wspaniałą wiadomość przekazał w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla portalu Światgwiazd.pl. Wygląda na to, że to dzieki nowej miłości kabareciarz przeszedł jakoś przez traumę po stracie Janiny Włudarczyk. - Obecnie jestem już w związku mogę to śmiało powiedzieć, Aniu pozdrawiam cię, kocham cię, osoba bez której bym się nie podniósł po tym, co się stało ostatnio. Pilnuje mnie, mówi otwarcie, stoczyłbym się może nawet dalej, bo sytuacje samodestrukcyjne bywały. Nie oszukujmy się, był to dla mnie potężny cios i szok – powiedział Michał Wójcik. Gwiazdor kabaretu Ani Mru-Mru szerzej odniósł się do żałoby po stracie bliskiej osoby. - Wiesz, co, stwierdzenie żałoba, właściwie stwierdzenie tego słowa jest to bardzo indywidualna sytuacja, bo niektórzy mogą być w żałobie rok, niektórzy mogą być pięć lat i całe życie. To zależy, jak się tą osobę już po śmierci usytuuje w swojej głowie w swoim sercu. Wiele dla mnie znaczyła, wiele dla niej zrobiłem, ale chcę iść do przodu dalej - podkreślił Michał Wójcik.

