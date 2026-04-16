Roksana Węgiel ogłasza radosne nowiny ze Stanów Zjednoczonych. Jej kariera nabiera zawrotnego tempa

Roksana Węgiel przebywa w Los Angeles

Wokalistka przeżywa obecnie niezwykle intensywny okres w swoim życiu zawodowym. Jak informuje serwis ESKA.pl, piosenkarka kończy prace nad swoim trzecim albumem studyjnym, którego premiera zaplanowana jest tuż przed wakacjami, na piątek 19 czerwca. Wydawnictwo będzie zawierało takie utwory jak „Błękit”, „Codzienność (Pamiętaj nas)” oraz najnowszy singiel „Na szeroką wodę”, który promuje akcję ESKA Odwołuje Zimę. Roksana Węgiel wspólnie z mężem Kevinem udała się do Los Angeles zaraz po wykonaniu na żywo utworu „Błękit” podczas gali On Air Music Awards, gdzie obecnie oboje skupiają się na tworzeniu premierowego materiału muzycznego. Podczas pobytu w Kalifornii artystka regularnie publikuje zdjęcia ze swojego wyjazdu i jednocześnie celebruje sfinalizowanie ogromnego, od dawna wymarzonego projektu. Wszystko wskazuje na to, że piosenkarka idzie w ślady największych światowych gwiazd muzyki pop pokroju Rihanny, Seleny Gomez, Ariany Grande oraz Lady Gagi, stawiając coraz pewniejsze kroki w branży kosmetycznej.

Roksana Węgiel została ambasadorką światowej marki

Ostatnie gigantyczne osiągnięcie artystki doskonale dowodzi, że przez lata zbudowała ona niezwykle silną pozycję na polskim rynku medialnym. Młoda gwiazda podsumowała swój udział w nowej kampanii reklamowej, przyznając krótko:

„mała ja nigdy by w to nie uwierzyła”

To szczere wyznanie wyraźnie pokazuje, że mimo imponującej kariery wokalistka wciąż potrafi bardzo mocno docenić kolejne zawodowe kamienie milowe. Piosenkarka oficjalnie dołączyła do grona twarzy znanej na całym świecie marki Rimmel, a owoce ich wspólnej sesji zdjęciowej ujrzą światło dzienne już niebawem. Oprócz tego gwiazda zaprojektowała bardzo pojemną kosmetyczkę idealnie sprawdzającą się podczas długich podróży. Fani będą mogli również nabyć w sklepach specjalne produkty kosmetyczne sygnowane autografem swojej idolki, a pod jej internetowym wpisem błyskawicznie zaroiło się od ciepłych słów oraz licznych gratulacji.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ