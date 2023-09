Roksana z "Rolnik szuka żony" w weekend bawiła się na weselu . Wylądowała w szpitalu

Co za historia!

Powiedziała, co o tym myśli

Roksana i jej narzeczony Kamil Smoliński są bohaterami vloga "Sarna w terenie", gdzie pokazują swoje życie. Z pewnością na kanale znajdzie się także ślub Kamila i Joanny, który relacjonowała była uczestniczka "Rolnik szuka żony". Niestety po weselu Roksana trafiła do szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną operację. Teraz opisała, co jej się stało.

- Jest już ok. Bardzo dziękuję za wiadomości, za trzymanie kciuków. Co się właściwie stało? Nabawiłam się przepukliny kresy białej z fragmentem jelita. Było dość niebezpiecznie, ale jest już wszystko ok. Umówiłam się z chirurgiem na konkretny termin, żeby zrobić z tym porządek. Drogie panie po porodzie naturalnym bądź też cesarskim cięciu — zróbcie coś dla siebie: USG jamy brzusznej. Mój organizm dawał mi sygnały, że jest coś nie tak i miałam rację — napisała Roksana na swoim profilu na Instagramie.

"Rolnik szuka żony" w Targach Kielce. Jak poszukują uczestników? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.