Joasia i Kamil z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub! Piękna suknia panny młodej

- Dziś "tak" powiedzieli sobie Joanna i Kamil! Kochani, wspaniali, najpiękniejsi nasi! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Sto lat młodej parze! Najpiękniejsze w #RolnikSzukaŻony jest to, że co jakiś czas mamy to szczęście i ten zaszczyt, że możemy opublikować zdjęcie takie jak to, otwierający nowy rozdział historii, która zaczęła się od jednego listu. A już wkrótce Marta dostarczy nowe listy :) - czytamy na profilu Rolnik szuka żony TVP w mediach społecznościowych. Wiadomo, że na ślubie i weselu Kamila i Joanny nie pojawiła się Marta Manowska.

Panna młoda wyglądała zjawiskowo. Joanna Wielgosz zdecydowała się na białą suknię z koronkami i prześwitami, a Kamil Osypowiecz miał na sobie jasnobrązowy garnitur i muchę. Tym samym kończy się sezon ślubny par znanych z "Rolnik szuka żony". 30 czerwca ceremonią kościelną mieli Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony 7", którzy potem mieli trzydniowe wesele, a z kolei 16 lipca pobrali się Ada i Michał Tyszkowie z 9. edycji "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony" w Targach Kielce. Jak poszukują uczestników?