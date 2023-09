Rolniczka spotkała się m.in. z Daniel (33 l.) z Jeleniej Góry, który pod koniec rozmowy przyznał się jej, że niebawem zostanie... ojcem. Jego była partnerka tuż po rozstaniu miała mu to oznajmić. Jednym z jej kandydatów był także 21-letni Mikołaj z Sokołowa Podlaskiego, czyli kandydat młodszy od niej aż o 15 lat! Z kolei 30-letni Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego jest ojcem trójki dzieci. Pierwsze miał już w wieku 19 lat.

Niewątpliwie jednak gwiazdą odcinka "Rolnik szuka żony" został Bartosz (34 l.) z Nieszawy, który wcześniej pisał do pozostałych uczestniczek programu, m.in. do Kamili i Klaudii. Anna zapytała go jaki miał w tym cel. - To było podobnie jak twoje małżeństwo nieporozumienie. No, nie zostałem przede wszystkim wybrany - mówił uczestnik. Rolniczka przeczytała mu także słowa z jego listu, które były dla niej ironiczne. - Uwielbiam pomidory malinowe, smakują mi bardziej niż pieczarki - czytała. Było to nawiązanie do Kamili Boś z 8. edycji programu, która została okrzyknięta królową pieczarek. To był taki delikatny żarcik - tłumaczył się Bartosz. - Czy ty masz szczere zamiary? Bo ty jesteś taki latawiec, mi się wydaje - wypaliła Anna w kierunku do kandydata. – Nie ukrywam, śledzę "Rolnika..." od pierwszej edycji: to też było jakieś moje ogromne marzenie, żeby tutaj wystąpić. Najważniejszym marzeniem jesteś oczywiście ty, dlatego napisałem list - bronił się mężczyzna. - My z Klaudią i Kamilą jesteśmy całkowicie inne. Więc wyczuwam nieszczerość z jego strony - powiedziała na koniec Anna do kamery.

Jedynym kandydatem, który przypadł Annie do gustu był Dominik. Jedyną przeszkodą może być jego niski wzrost. - Karzełkiem nie jest - stwierdziła na pocieszenie Anna.

Trochę lepiej z kandydatami miała Agnieszka Kwiatkowska (40 l.). Był m.in. 44-letni Karol, który podarował jej rysunek konie. Mężczyzna wychowuje sam dziecko, gdyż jego partnerka zmarła. Trafił się jej także bardzo dziwny przypadek. Rolniczka rozmawiała online z 37-letnim Marcinem. Okazało się, że mężczyzna jest na terapii i przebywa w ośrodku dla uzależnionych od alkoholu. - Nie wyobrażam sobie życia z taką osobą, która ma problem i jest w ośrodku. Nie ten typ człowieka i nie ten charakter – podsumowała Kwiatkowska.

Widzowie największe szanse dają Mateuszowi, który jest młodszy od Agnieszki o 6 lat. Parę dzieli zaledwie 30 kilometrów.

W "Rolnik szuka żony 10" biorą udział także Artur Przybysz, Dariusz Machałowski i Waldemar Gilas.

