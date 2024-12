"Rolnik szuka żony": Adam już pocieszył się po rozstaniu z Wiktorią. Spotyka się z inną!

Awantura po finale "The Voice of Poland". Widzowie węszą spisek

Adam, uczestnik "Rolnik szuka żony", wzbudził kontrowersje swoim zachowaniem wobec Wiktorii, z którą budował relację w trakcie programu. Choć oboje mówili przed kamerami swoich uczuciach i chęci stworzenia związku, mężczyzna zrezygnował z tej szansy, wybierając zupełnie inną drogę.

Wiktoria w finale "Rolnik szuka żony" podkreślała, że od początku była szczera w swoich intencjach wobec Adama. Chciała powoli budować związek, dając mu przestrzeń i czas na decyzje.

Nie oczekiwałam, żeby Adam od razu wszystko rzucił. Mieliśmy poświęcać sobie weekendy, nie musiał zmieniać miejsca zamieszkania ani pracy – mówiła.

Adam jednak nie potrafił się zaangażować. W trakcie programu unikał rozmów o przyszłości, a po jego zakończeniu zdecydował się zakończyć relację, pozostawiając Wiktorię z poczuciem rozczarowania.

Adam jest w związku z inną

Podczas finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" Adam przyznał, że szybko ułożył sobie życie na nowo.

No jednak się przeprowadziłem trochę, pozmieniałem w życiu. Jestem w związku z inną dziewczyną. Dwa miesiące jesteśmy razem. Układa się nam, myślę, że dobrze – powiedział.

Wiktoria wyraziła nadzieję, że Adam nigdy więcej nie potraktuje żadnej kobiety tak, jak potraktował ją.

Jednak na pewnym etapie już życia wymaga się tej dojrzałości, a przede wszystkim szczerości - powiedziała Wiktoria.

Wygląda na to, że mężczyzna nie potrafił odnaleźć się u boku rolniczki. Niestety sposób, w jaki zakończył ich relację, pozostawia wiele do życzenia. Zamiast szczerze rozmawiać o swoich uczuciach, wycofał się, unikając odpowiedzialności. Dla widzów i samej Wiktorii było to jasne – Adam nie był gotowy na poważny związek i nie potrafił odpowiedzialnie zakończyć relacji.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" został ojcem. Dorota urodziła córeczkę. Wiemy, jak ma na imię