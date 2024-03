„Rolnik szuka żony”. Adam Kraśko z pierwszego sezonu show TVP w popularnym serialu [Zdjęcia z planu]

Widzowie TVP poznali Adama Kraśkę dzięki jego udziałowi w pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Gospodarz z Podlasia nie znalazł w randkowym show TVP miłości, za to nawiązał przyjaźnie i zdobył ogromną sympatię telewidzów. Od jego udziału w "Rolniku..." minęło już 10 lat, a on wciąż jest obecny w mediach, nie tylko w telewizji publicznej. Teraz będzie go można zobaczyć w popularnym serialu w TV Puls. Poznajcie szczegóły.