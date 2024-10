"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin z dziećmi trafiła do szpitala za granicą! Potrzebna była natychmiastowa pomoc

jkk 8:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Fatalny finał wakacji Marty Paszkin! Gwiazda show TVP "Rolnik szuka żony" poleciała z dziećmi na wakacje do Turcji, gdzie spotkała ich fatalna przygoda. Tuż przed powrotem do Polski cała rodzina trafiła do szpitala i potrzebna była natychmiastowa interwencja lekarzy. Co się stało? Marta Paszkin ma poważną przestrogę dla fanów.