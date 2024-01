"Rolnik szuka żony". Nicola już tak nie wygląda! Zaszalała z fryzurą! Szczęka opada

Co za wiadomość

Program "Rolnik szuka żony" to miłosne show TVP, które od 10 edycji cieszy się niesłabnąca sympatią widzów. Do popularności programu z pewnością przyczyniają się piękne uczestniczki programu. Zarówno wśród rolniczek, jak i wśród kandydatek można wyróżnić wiele wyjątkowej urody kobiet. Ostatnio Nicola, jedna z uczestniczek 10. edycji programu rozgrzała Internet do czerwoności! Wszystko za sprawą zdjęcia, na którym widzimy ją kompletnie odmienioną i w nowej fryzurze!

"Rolnik szuka żony" Nicola przeszła metamorfozę! Internet rozgrzany do czerwoności

Mimo że Nicola i Darek nie związali się ze sobą, to wygląda na to, że w jej życiu powoli wychodzi słońce. Nicola ostatnio postanowiła zachwycić internautów. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym zobaczyć możemy, na jaką metamorfozę zdecydowała się w ostatnim czasie. Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdecydowała się zaszaleć ze swoimi włosami! Gwiazda postanowiła rozjaśnić swoje włosy oraz je pofalować. Całość uzupełnił oszałamiający wieczorowy makijaż.

- A dziś imprezowo - podpisała na Instastories swoją fotografię.

