Irena Kwiatkowska była gwiazdą aktywną zawodowo przez ponad 70 lat. Popularna aktorka nie bała się ciężkiej pracy, wręcz przeciwnie, uwielbiała ją. Artystka odeszła 3 marca 2011 roku i chociaż mogłoby wydawać się, że zostawi po sobie ogromny majątek, to wcale tak się nie stało. Kwiatkowska, zanim zamieszkała w Domu Aktora w Skolimowie, weszła w relację z mężczyzną, który wykorzystał jej dobroduszność.

Zaczęłam odbierać telefony z różnych stron, od znajomych, od przedstawicieli instytucji. Ten młody człowiek przychodził z ciocią do Teatru Polskiego, gdzie pod jego dyktando zmieniała zlecenie: honoraria ze spektaklu miały nie być przelewane na konto, ale płacone do ręki w kasie. Po pieniądze przychodziła razem z nim. Zrezygnowała też ze skrytki bankowej. Biżuterię zabrała do domu” - opowiadała Krystyna Kwiatkowska autorowi publikacji "Kobieta pracująca. Rzecz o Irenie Kwiatkowskiej i jej czasach".